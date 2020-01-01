محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفرشكر المركزى

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مستشفى كفرشكر المركزي بعد إطلاق التيار الكهربائي بها يوم الأحد الماضي؛ لبحث الاستعدادات النهائية لتشغيل المستشفى، وذلك بحضور اللواء هشام رفعت رئيس مجلس ومدينة كفرشكر.ومن جانبه شدد المحافظ على سرعة دفع الأعمال لتسليم المستشفى في أقرب وقت ممكن ليكون جاهزا لاستقبال مرضى فيروس كورونا، حيث جرت أعمال الفرش الطبي وتجهيز 230 سريرا و14 سرير عناية مركزة.كما تفقد المحافظ قسم الأشعة الذي يوجد به جهاز الأشعة المقطعية وجهاز الأشعة السينية، كما تفقد قسم العلاج الطبيعي والمخازن وغرفة مولد الكهرباء الاحتياطي والتأكد من عزله جيدا لمنع الضوضاء، وفي هذا الإطار شدد المحافظ على مقاول الأعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار الـ24 ساعة، وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى في الموعد المحدد.ثم توجه المحافظ خلال جولته اليوم لتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة المنشاة الكبرى بطاقة 45 ألف م3يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، وذلك بحضور المهندس خالد عبدالعزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل 2021، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفرشكر.وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة ودخولها الخدمة في أقرب وقت.