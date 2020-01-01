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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مقترح برلماني بوضع استراتيجية قومية لمكافحة ظاهرة التحرش

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:36 م
إيفلين متى
إيفلين متى
إسلام نصير
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وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزراء التعليم والرياضة والأوقاف، لوضع استراتيجية قومية لمكافحة ظاهرة التحرش في مصر بمشاركة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت النائبة في مقترحها اليوم، "إن الجريمة التي هزت كيان المجتمع المصري منذ أيام، ومازال وقعها وتفاصيلها وأسرارها تتداول وتتكشف حتى اليوم، وهي جريمة الشاب أو الطالب الذي اغتصب وتحرش بـ50 فتاة، بمثابة جرس إنذار لنا جميعًا وتدق ناقوس الخطر للتحرك".

وأكملت "متى"، "أن التحرش اعتداء مناف لقيم الأديان ومبادئ الإنسانية وظاهرة دخيلة على المجتمع المصري، تخالف عاداتنا وتقاليدنا الشرقية، وهي جريمة أخلاقية في المقام الأول، القضاء عليها لن يكون من خلال تشديد العقوبات، ولكن بوضع استراتيجية شاملة للقضاء عليها، تبدأ من الأسرة التي يقع على عاتقها دور كبير في الالتزام لمسؤولياتهم تجاه الأبناء، والحرص على مشاركة أزماتهم بصراحة متبادلة".

وشددت على ضرورة تفعيل دور مؤسسات الدولة التعليمية والتربوية والثقافية والدينية والرياضية نحو هذه الظاهرة، وتكثيف حملات التوعية والاعلام لإعلاء القيم الإيجابية والقيم المصرية الأصيلة.

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