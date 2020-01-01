«تيك توك» أحدث أغاني محمد رمضان مع الأمريكي سوبر ساكو

انتهى الفنان محمد رمضان من تصوير فيديو كليب "تيك توك" الذي يجمعه بنجم الراب الأمريكي سوبر ساكو، ومن المقرر طرحه خلال النصف الثاني من شهر يوليو، ومن المتوقع أن يحقق نجاحا جماهيريا كبيرا نظرًا لشعبية النجمين، في أول دويتو بينهما.ويستعد "رمضان" في الفترة الحالية لتسجيل دويتو جديد مع المطرب الفرنسي ميتري جيمس، واتفقا على كافة التفاصيل المبدئية، ومن المقرر تسجيل الأغنية خلال أيام لتصويرها على طريقة الفيديو كليب لطرحها للجمهور، وجاء الاتفاق بين الثنائي عندما التقيا في أحد المهرجانات الغنائية بالمغرب.يشار إلى أن محمد رمضان قام بتصوير فيديو كليب "تيك توك" مع سوبر ساكو على جزءين، الأول في أمريكا والثاني في مصر نظرًا لتوقف حركة الطيران في الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.