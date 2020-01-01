رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند: قمنا بدور رائد في خفض تكلفة الأدوية أثناء أزمة كورونا

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:33 م
ناريندرا مودي
ناريندرا مودي
أ.ش.أ
طباعة
أكد ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، أن جائحة كورونا المستجد أظهرت مرة أخرى أن صناعة الأدوية في الهند هي صناعة مهمة للغاية ليس فقط بالنسبة للهند ولكن بالنسبة للعالم بأسره، مشيرًا إلى أن بلاده لعبت دورًا رائدًا في خفض تكلفة الأدوية خاصة بالنسبة للبلدان النامية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وزراء الهندي، اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية لأسبوع الهند العالمي عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".

وذكرت سفارة الهند بالقاهرة، في بيان صحفي، أن رئيس الوزراء قال إن الهند ستلعب دورًا رائدًا في النهضة العالمية، ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعاملين؛ الأول هو المواهب التي تمتلكها الهند والآخر هو قدرتها على الإصلاح والتجديد، موضحا أن المواهب التي تمتلكها الهند لها إسهامات معروفة في جميع أنحاء العالم، وخاصة إسهامات صناعة التكنولوجيا الهندية والمتخصصين في المجال التقني، واصفا الهند بأنها موطن للمواهب الحريصة على المساهمة.

وأضاف" مودي" أن الهنود إصلاحيون بطبيعتهم، وقد أظهر التاريخ أن الهند قد تغلبت على كل التحديات، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، وعدد المكاسب التي تحققت خلال السنوات الست الماضية، من بينها الشمول المالي الكامل، والإسكان والبنية التحتية، وسهولة ممارسة الأعمال، والإصلاحات الضريبية الجريئة بما في ذلك الضريبة على السلع والخدمات.

و تابع:"أن بلاده تشهد حاليًا بدايات الانتعاش الاقتصادي ويرجع ذلك إلى الروح الهندية التي لا تقهر، موضحًا أن التكنولوجيا اليوم تساعد الحكومة في توصيل الدعم للمستفيدين منه بشكل مباشر، بما في ذلك توفير غاز البوتاجاز مجانا، وإيداع الدعم النقدي في الحسابات المصرفية، وتوفير حبوب الطعام مجانًا لملايين المواطنين وغيرها الكثير".

وأِشار إلى أن الهند تعد واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحًا على مستوى العالم وندعو جميع الشركات متعددة الجنسيات لإقامة أعمالها في الهند، لافتا إلى أنه توجد هناك فرصًا استثمارية في قطاع الدفاع وقطاع الفضاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انخفاض وأمطار.. «الأرصاد» توضح الطقس خلال 72 ساعة

198 حالة إصابة بكورونا فى بورسعيد

توقف حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بسبب انتحار سيدة

أستاذ مناعة يحدد موعد التحول العنيف لـ«كورونا»

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

طبيب بالقصر العينى: الأعداد تتجه للانخفاض وتجاوزنا ذروة كورونا (فيديو)

تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة

توقف حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بسبب انتحار سيدة

«‎الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

image description

رحلة صفوت الشريف فى الكسب غير المشروع (إنفوجراف)

أيام زمان

تمنى لها أمنية ثم حققها لها.. حكاية يوسف وهبي و"زمردة"

أميرة مصطفى.. تزوجت نجم نجوم هوليوود.. وشاركت فى أفلام أمريكية

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

نجم الساعة

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مسابقة فروسية في صربيا تبرز سلالة الحصان العربي المصري

الأمم المتحدة: ارتفاع جديد فى الحرارة حتى 2024

مطالبة مدارس كينيا بإعادة رسوم عام 2020

اليابان تبحث تخفيف القيود على سفر الرياضيين خلال الأوليمبياد

مقالات الرأي
مدحت بشاى
نصرة قوية وفرحة هنية
جلال حمام
الغنوشي (5).. علاقة غامضة مع الإرهابي خالد المشري
خالد عكاشة
أى رسائل إيرانية وراء اغتيال الهاشمى؟
ماجد حبته
حدود حرية الإعلام الأجنبى
المزيد

الثقافة

«الانتشار العربي» تصدر «الباصرة الحجازية» لعبد الرحمن المحسني

كتاب جديد لـ«المحسني» يوضح ملامح التلاقي الثقافي بين أدباء الحجاز ومصر

63 مبدعا يتنافسون على انتخابات التجديد النصفي باتحاد كتاب مصر

«السيمفوني» يستأنف نشاطه الفني بأمسية كلاسيكية على مسرح النافورة