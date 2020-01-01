الهند: قمنا بدور رائد في خفض تكلفة الأدوية أثناء أزمة كورونا

أكد ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، أن جائحة كورونا المستجد أظهرت مرة أخرى أن صناعة الأدوية في الهند هي صناعة مهمة للغاية ليس فقط بالنسبة للهند ولكن بالنسبة للعالم بأسره، مشيرًا إلى أن بلاده لعبت دورًا رائدًا في خفض تكلفة الأدوية خاصة بالنسبة للبلدان النامية.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وزراء الهندي، اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية لأسبوع الهند العالمي عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".وذكرت سفارة الهند بالقاهرة، في بيان صحفي، أن رئيس الوزراء قال إن الهند ستلعب دورًا رائدًا في النهضة العالمية، ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعاملين؛ الأول هو المواهب التي تمتلكها الهند والآخر هو قدرتها على الإصلاح والتجديد، موضحا أن المواهب التي تمتلكها الهند لها إسهامات معروفة في جميع أنحاء العالم، وخاصة إسهامات صناعة التكنولوجيا الهندية والمتخصصين في المجال التقني، واصفا الهند بأنها موطن للمواهب الحريصة على المساهمة.وأضاف" مودي" أن الهنود إصلاحيون بطبيعتهم، وقد أظهر التاريخ أن الهند قد تغلبت على كل التحديات، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، وعدد المكاسب التي تحققت خلال السنوات الست الماضية، من بينها الشمول المالي الكامل، والإسكان والبنية التحتية، وسهولة ممارسة الأعمال، والإصلاحات الضريبية الجريئة بما في ذلك الضريبة على السلع والخدمات.و تابع:"أن بلاده تشهد حاليًا بدايات الانتعاش الاقتصادي ويرجع ذلك إلى الروح الهندية التي لا تقهر، موضحًا أن التكنولوجيا اليوم تساعد الحكومة في توصيل الدعم للمستفيدين منه بشكل مباشر، بما في ذلك توفير غاز البوتاجاز مجانا، وإيداع الدعم النقدي في الحسابات المصرفية، وتوفير حبوب الطعام مجانًا لملايين المواطنين وغيرها الكثير".وأِشار إلى أن الهند تعد واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحًا على مستوى العالم وندعو جميع الشركات متعددة الجنسيات لإقامة أعمالها في الهند، لافتا إلى أنه توجد هناك فرصًا استثمارية في قطاع الدفاع وقطاع الفضاء.