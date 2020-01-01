وزارة البيئة: إنشاء 27 مدفنا و3 خطوط لتدوير القمامة

قال طارق العربي، مدير مشروع المخلفات الصلبة والطبية بوزارة البيئة، إن الوزارة تسعى للقضاء على مشكلة القمامة في جميع محافظات مصر، والاستفادة من المخلفات الزراعية، ويسعى قانون المخلفات الموحد إلى التخلص من القمامة والاستفادة منها بإعادة تدويرها، ومواجهة كافة التحديات والمشكلات من أجل خلق بيئة آمنة، وتوفير حوافز لتشجيع القطاع الخاص على إعادة تدوير المخلفات طبقا للمعايير البيئية.وأضاف مدير مشروع المخلفات الصلبة والطبية بوزارة البيئة، في تصريح لـ "الدستور"، أنهم قاموا بتحديد تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة بقيمة 140 قرشك وات، لتشجيع الاستثمار للعمل في مجال المخلفات، والذي نال اهتماما كبير من الدولة، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 27 مدفنا صحيا، و3 خطوط إنتاج، و28 محطة وسيطة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي.وأوضح "العربي"، أنهم قاموا بانشاء مجمع متكامل للمخلفات في العاشر من رمضان ليستقبل مخلفات القاهرة، والجيزة،والمجتمعات العمرانية، ويعالج كافة المخلفات للاستفادة منها والتخلص منها بشكل آمن، وتشجيع الشباب على عمل مبادرة لتطوير المخلفات من خلال عمل مسابقات بالوزارة، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لإطلاق عدد من المسابقات بكافة المدارس والجامعات لخلق جيل قادرة على الاستفادة بكل ما حوله.وكانت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة قد أكدت في تصريح لها أن مراحل تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة تتم وفق مخطط زمني واضح، وتبدأ بتنفيذ البنية التحتية في كافة محافظات الجمهورية، مع البدء في طرح عقود التشغيل للمناطق التي يتم الانتهاء من البنية التحتية بها أولا بأول.