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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة حلوان يصدر مجلة «إرث»

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:28 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
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أصدر اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة حلوان مجلة بعنوان إرث "HMS Pulse"، وهي مجلة ذات طابع تاريخي عبر الأزمنة وتحتوي المجلة على موضوعات عامة، وثقافية، وتاريخية، وطبية، وفنية، ورياضية، وحاول الطلاب من خلالها المحافظة على الهوية وضمانها، وذلك في إطار حرص الكلية على المشاركة الطلابية الثقافية الفعالة.

و تصدر المجلة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيسا، وريادة الدكتور ممدوح مهدي، عميد الكلية، وإشراف الدكتور محمد فتح الباب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بتنسيق الدكتور هيثم سويلم، منسق الأنشطة الطلابية والإدارة العامة لرعاية الشباب بالكلية.

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