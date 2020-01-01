استئصال الزائدة الدودية لطفلة مصابة بكورونا فى الوادى الجديد

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن إجراء عملية جراحية لاستئصال زائدة دودية لطفلة مصابة بفيروس كورونا.وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن الجراحة نجحت للطفلة وتمكن الفريق الطبي من إنقاذها من الدخول في مشكلات صحية كبيرة بسبب انفجار الزائدة داخل بطنها في ظل أن الطفلة مصابة بفيروس كورونا.وأضاف محروس، أن الدكتور محمد حرب الطبيب الجراح، أصر على إجراء الجراحة بعد ارتداء جميع الوقايات الشخصية لإنقاذ حياة الطفلة.وقالت الدكتورة مروة أبوالفتوح، مدير مستشفى الفرافرة المركزي، إن الطفلة في حالة جيدة، موضحًا أن هناك إجراءات خاصة تتبع لحماية الطفلة مع متابعة دقيقة لحالتها والتي استقرت ونجحت العملية الجراحية لها من خلال الدكتور محمد حرب، استشاري الجراحة بمستشفى الفرافرة المركزي.