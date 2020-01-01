نتائج الكشف الطبي لمرشحي مجلس الشيوخ بمطروح خلال 72 ساعة

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح في بيان إعلامي له، اليوم الخميس، إن مستشفيات المحافظة بدأت منذ أمس في استقبال راغبي الترشح لعضوية مجلس الشيوخ لإجراء الكشف الطبي اللازم كشرط من شروط الترشح.وأوضح البلتاجي أن المستشفيات المشاركة هي مستشفي العلمين النموذجي ومستشفى مطروح العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بمطروح، علاوة على المجلس الطبي العام بمطروح.وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أن إجمالي تكلفة الكشف الطبي المحددة من قبل وزارة الصحة هي مبلغ 2850 جنيها، مشيرا إلى أن المجلس الطبي العام سيخطر المتقدمين بنتيجة الكشف الطبي خلال 72 ساعة من تاريخه.