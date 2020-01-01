رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

اعتصام ضد استهداف إسرائيل للصحفيين في فلسطين

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:26 م
اعتصام الصحفيين في
اعتصام الصحفيين في فلسطين
أ.ش.أ
طباعة
اعتصم عشرات الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الخميس، أمام مقر نقابة الصحفيين بمدينة رام الله تضامنا مع نقيبها وأعضائها ضد الاستهداف الإسرائيلي من قبل مؤسسات صحفية إسرائيلية بهدف وقف نضال النقابة ضد استهداف الاحتلال للصحفيين.

وشدد المشاركون، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، على رفض كل الضغوط التي يمارسها الاحتلال على نقيب الصحفيين والنقابة، مؤكدين أن عمل النقابة ضد جرائم الاحتلال بحق الصحفيين سيتواصل حتى تقديم مجرمي الاحتلال لمحاكم الحرب الدولية.

وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إن رسائل التحريض التي يرسلها اتحاد الصحفيين الإسرائيليين إلى اتحادات ونقابات وجهات دولية، رسائل عنصرية مسمومة، تستهدف الموقف النقابي المهني والوطني لفلسطين، وموقعها ومكانتها المرموقة عالميا، كما تستهدف الدور المهني والوطني للنقابة على المستوى الفلسطيني.

وأكد أن علاقة نقابة الصحفيين مع عشرات النقابات العالمية ونجاحها في الساحة الدولية الذي يدل على عمق ومتانة علاقاتها مع الاتحادات والنقابات العالمية أزعج الاحتلال لذلك يحاول استهدافها في الوقت الراهن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انخفاض وأمطار.. «الأرصاد» توضح الطقس خلال 72 ساعة

انهيار قناة «مكملين».. تسريح عمالة وتخفيض مرتبات

198 حالة إصابة بكورونا فى بورسعيد

تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

طبيب بالقصر العينى: الأعداد تتجه للانخفاض وتجاوزنا ذروة كورونا (فيديو)

تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة

توقف حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بسبب انتحار سيدة

«‎الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

image description

رحلة صفوت الشريف فى الكسب غير المشروع (إنفوجراف)

أيام زمان

تمنى لها أمنية ثم حققها لها.. حكاية يوسف وهبي و"زمردة"

أميرة مصطفى.. تزوجت نجم نجوم هوليوود.. وشاركت فى أفلام أمريكية

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

نجم الساعة

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مسابقة فروسية في صربيا تبرز سلالة الحصان العربي المصري

الأمم المتحدة: ارتفاع جديد فى الحرارة حتى 2024

مطالبة مدارس كينيا بإعادة رسوم عام 2020

اليابان تبحث تخفيف القيود على سفر الرياضيين خلال الأوليمبياد

مقالات الرأي
مدحت بشاى
نصرة قوية وفرحة هنية
جلال حمام
الغنوشي (5).. علاقة غامضة مع الإرهابي خالد المشري
خالد عكاشة
أى رسائل إيرانية وراء اغتيال الهاشمى؟
ماجد حبته
حدود حرية الإعلام الأجنبى
المزيد

الثقافة

«الانتشار العربي» تصدر «الباصرة الحجازية» لعبد الرحمن المحسني

كتاب جديد لـ«المحسني» يوضح ملامح التلاقي الثقافي بين أدباء الحجاز ومصر

63 مبدعا يتنافسون على انتخابات التجديد النصفي باتحاد كتاب مصر

«السيمفوني» يستأنف نشاطه الفني بأمسية كلاسيكية على مسرح النافورة