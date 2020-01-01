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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دينا مراجيح تخوض ثاني تجاربها الفنية في «ساعة شيطان»

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:24 م
دينا مراجيح
دينا مراجيح
أمير محمد خالد
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تعاقدت دينا مراجيح، فتاة «التيك توك» الشهيرة، على الظهور والمشاركة ضمن أحداث فيلم "ساعة شيطان" الذي يقوم بإخراجه إبرام نشأت، ويقوم ببطولته الفنان باسم سمرة، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صور لدينا مراجيح من كواليس تصوير دورها بالفيلم.

وكنت دينا مراجيح أحدثت ضجة مؤخرا بسبب ظهورها كضيف شرف في مسلسل "ليه لأ" مع الفنانة أمينة خليل، حيث هاجم عدد كبير من شباب الفنانين صناع العمل بإعطاء من لا يستحق فرصة الظهور في الوقت الذي يبحث فيه عدد كبير من الموهوبين عن فرصة.

فيلم "ساعة شيطان" من بطولة باسم سمرة ومحمد عز وإسلام إبراهيم وأحمد سلطان ومصطفى أبوسريع ومي القاضي، من تأليف أحمد عثمان وإخراج إبرام نشأت.
دينا مراجيح تخوض ثاني تجاربها الفنية في «ساعة شيطان»
دينا مراجيح تخوض ثاني تجاربها الفنية في «ساعة شيطان»
دينا مراجيح تخوض ثاني تجاربها الفنية في «ساعة شيطان»
دينا مراجيح تخوض ثاني تجاربها الفنية في «ساعة شيطان»

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