تجديد حبس عاطلين لترويج الحشيش والهيروين بالزاوية الحمراء

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الزاوية الحمراء، اليوم الخميس، تجديد حبس عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة 15 يوما على ذمة التحقيقات.البداية عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 120 جراما- كمية من مخدر الحشيش وزنت 110 جرامات- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما.وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي قررت حبس المتهمين 4 أيام.وفي سياق منفصل، كانت شرطة الأزبكية أثناء تفقدها الحالة الأمنية اشتبهوا في شخصين وبمحاولة الاقتراب منهما حاولا الفرار، فلاحقتهما القوة.وتمكنت من ضبطهما وتبين أنهما كل من "ص.ا" عاطل و"س.ع.ا" عامل، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من المواد المخدرة، بلغت 1000 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتفي محمول.