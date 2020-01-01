خبيرة تغذية توضح ما لا تعرفه عن ثبات الوزن وأسبابه

تتحدث اليوم لـ"الدستور"، الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية حول ماذا يعني الوزن الثابت؟ وما أسبابه؟

ثبات الوزن:

أسباب ثبات الوزن

كيف يمكنك كسر ثبات الوزن؟

يتعرض البعض إلى انخفاض في الوزن بفعل "الدايت"، وفجأة يجدون أنفسهم في حالة من ثبات الوزن، على الرغم من اتباع نفس النظام الغذائي، فما الذي يحدث بالجسم؟هو يعني استقرار الوزن أو توقفه عن الانخفاض، ونرى أن الميزان يسجل نفس الوزن بعد مرور شهر وأسبوعين من اتباع نفس النظام الغذائي، وذلك لأنه أثناء الرجيم يكون الجسم اعتاد على السعرات الحرارية الموجودة في النظام الغذائي، ويقوم بحرق الدهون ببطء، وفي هذه الحالة يقوم الجسم بالاعتماد على مخزون الطاقة الموجودة في الجسم.-إهمال وجبة الإفطار.- الإكثار من تناول الكافيين مثل القهوة والشاي والنسكافيه.-عدم تناول خضروات أو عدم شرب الماء مما يؤدي إلى حدوث إمساك أثناء الرجيم.- خلل في الغدة الدرقية لذلك يجب عمل تحاليل قبل البدء في الدايت.- زيادة الكتلة العضلية بعد اتباع نظام غذائي صحي بعد تجربتك لأنظمة غير صحية من قبل.- نقص فيتامين د.- تناول أدوية الحساسية أو الاكتئاب لأنها تحتوى على كورتيزون فيزيد وزن الجسم ويخزن الماء ويمنع انقاص الوزن.- اضطرابات في الهضم والمعدة وحدوث انتفاخات.- النوم بعد تناول الوجبات مباشرة.- قلة شرب الماء.- فترة الدورة الشهرية عند النساء.- عدم الانتظام في مواعيد وجبات الدايت.- عدم تناول الخضروات، فالألياف تعمل على زيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، كما تقلل من كمية السعرات الحرارية التي يمتصها الجسم.- قلة ساعات النوم تؤدي إلى خفض معدل حرق الدهون وزيادة إفراز الهرمونات التي تشجع على فتح الشهية وتخزين الدهون.- تناول السكر بكثرة والأملاح أيضا.- تناول العشاء في وقت متأخر.- عدم ممارسة الرياضة بانتظام.١- تغيير نوعية الغذاء فقد يكون الجسم تعود على نوعية معينة من الغذاء.٢- استبدال أي مشروبات معلبة بالماء.٣- تقليل الملح والمخللات لأنها تسبب احتباس الماء بالجسم.٤- تغيير نوع التمارين والمدة بدل المشي ينصح بالجري أو الهرولة وبدلا من نصف ساعة تكون ساعة.٥- عمل خداع للجسم بتزويد السعرات وتقليلها وتزويدها وتقليلها ولا ينصح بأن تزيد أكثر من ٣٠٠ سعر حراري.