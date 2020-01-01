رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خبيرة تغذية توضح ما لا تعرفه عن ثبات الوزن وأسبابه

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:19 م
ثبات الوزن
ثبات الوزن
سارة ساويرس
طباعة
يتعرض البعض إلى انخفاض في الوزن بفعل "الدايت"، وفجأة يجدون أنفسهم في حالة من ثبات الوزن، على الرغم من اتباع نفس النظام الغذائي، فما الذي يحدث بالجسم؟

تتحدث اليوم لـ"الدستور"، الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية حول ماذا يعني الوزن الثابت؟ وما أسبابه؟

ثبات الوزن:
هو يعني استقرار الوزن أو توقفه عن الانخفاض، ونرى أن الميزان يسجل نفس الوزن بعد مرور شهر وأسبوعين من اتباع نفس النظام الغذائي، وذلك لأنه أثناء الرجيم يكون الجسم اعتاد على السعرات الحرارية الموجودة في النظام الغذائي، ويقوم بحرق الدهون ببطء، وفي هذه الحالة يقوم الجسم بالاعتماد على مخزون الطاقة الموجودة في الجسم.

أسباب ثبات الوزن
-إهمال وجبة الإفطار.
- الإكثار من تناول الكافيين مثل القهوة والشاي والنسكافيه.
-عدم تناول خضروات أو عدم شرب الماء مما يؤدي إلى حدوث إمساك أثناء الرجيم.
- خلل في الغدة الدرقية لذلك يجب عمل تحاليل قبل البدء في الدايت.
- زيادة الكتلة العضلية بعد اتباع نظام غذائي صحي بعد تجربتك لأنظمة غير صحية من قبل.
- نقص فيتامين د.
- تناول أدوية الحساسية أو الاكتئاب لأنها تحتوى على كورتيزون فيزيد وزن الجسم ويخزن الماء ويمنع انقاص الوزن.
- اضطرابات في الهضم والمعدة وحدوث انتفاخات.
- النوم بعد تناول الوجبات مباشرة.
- قلة شرب الماء.
- فترة الدورة الشهرية عند النساء.
- عدم الانتظام في مواعيد وجبات الدايت.
- عدم تناول الخضروات، فالألياف تعمل على زيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، كما تقلل من كمية السعرات الحرارية التي يمتصها الجسم.
- قلة ساعات النوم تؤدي إلى خفض معدل حرق الدهون وزيادة إفراز الهرمونات التي تشجع على فتح الشهية وتخزين الدهون.
- تناول السكر بكثرة والأملاح أيضا.
- تناول العشاء في وقت متأخر.
- عدم ممارسة الرياضة بانتظام.

كيف يمكنك كسر ثبات الوزن؟
١- تغيير نوعية الغذاء فقد يكون الجسم تعود على نوعية معينة من الغذاء.

٢- استبدال أي مشروبات معلبة بالماء.

٣- تقليل الملح والمخللات لأنها تسبب احتباس الماء بالجسم.

٤- تغيير نوع التمارين والمدة بدل المشي ينصح بالجري أو الهرولة وبدلا من نصف ساعة تكون ساعة.

٥- عمل خداع للجسم بتزويد السعرات وتقليلها وتزويدها وتقليلها ولا ينصح بأن تزيد أكثر من ٣٠٠ سعر حراري.

موضوعات متعلقة

الإفراج عن 475 سجينًا

طبيب بالقصر العينى: الأعداد تتجه للانخفاض وتجاوزنا ذروة كورونا (فيديو)

9 قرارات جديدة للحكومة.. على رأسها تعديل مشروع قانون الإجراءات الضريبية

خبير مناخ: انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار «غير اعتيادية» اليوم وغدًا

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

طبيب بالقصر العينى: الأعداد تتجه للانخفاض وتجاوزنا ذروة كورونا (فيديو)

تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة

توقف حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بسبب انتحار سيدة

«‎الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

image description

رحلة صفوت الشريف فى الكسب غير المشروع (إنفوجراف)

أيام زمان

تمنى لها أمنية ثم حققها لها.. حكاية يوسف وهبي و"زمردة"

أميرة مصطفى.. تزوجت نجم نجوم هوليوود.. وشاركت فى أفلام أمريكية

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

نجم الساعة

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مسابقة فروسية في صربيا تبرز سلالة الحصان العربي المصري

الأمم المتحدة: ارتفاع جديد فى الحرارة حتى 2024

مطالبة مدارس كينيا بإعادة رسوم عام 2020

اليابان تبحث تخفيف القيود على سفر الرياضيين خلال الأوليمبياد

مقالات الرأي
مدحت بشاى
نصرة قوية وفرحة هنية
جلال حمام
الغنوشي (5).. علاقة غامضة مع الإرهابي خالد المشري
خالد عكاشة
أى رسائل إيرانية وراء اغتيال الهاشمى؟
ماجد حبته
حدود حرية الإعلام الأجنبى
المزيد

الثقافة

«الانتشار العربي» تصدر «الباصرة الحجازية» لعبد الرحمن المحسني

كتاب جديد لـ«المحسني» يوضح ملامح التلاقي الثقافي بين أدباء الحجاز ومصر

63 مبدعا يتنافسون على انتخابات التجديد النصفي باتحاد كتاب مصر

«السيمفوني» يستأنف نشاطه الفني بأمسية كلاسيكية على مسرح النافورة