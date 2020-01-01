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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بسبب كورونا.. الوضع الصحي في غازي عنتاب يخرج عن السيطرة

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:23 م
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
أمينة ذكى
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قال عرفان كابلان، النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن وضع فيروس كورونا المستجد في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا خرج عن السيطرة بشكل شبه كامل،و تابع لقد امتلئت أجنحة العناية المشددة وعجزت المستشفيات عن استقبال المزيد من المصابين.

وأضاف النائب: "أن إصابات فيروس كورونا المستجد واصلت ارتفاعها في المدينة على الرغم من التدابير المفروضة"، لافتًا إلى تسجيل 940 إصابة في قضاء إصلاحية وحده خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وكشف كابلان أن الخدمات الصحية لم تعد قادرة على مواجهة تزايد الإصابات، مشددا على ضرورة إعادة النظر بالتدابير والإجراءات المُتخذة، والتي لم تجدي نفعا في الولاية التركية، بدليل أنه تم فرض غرامات مالية بقيمة 11 مليون ليرة تركية بحق نحو 11 ألف شخص خلال الأسبوع الأخير فقط.

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