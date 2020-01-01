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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة بـ25 سلاحًا ناريًا و33 طربة حشيش فى سوهاج

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:20 م
ضبط عصابة
ضبط عصابة
مريم جبل - عمرو المزيدى
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نجح رجال مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة بمحافظة سوهاج، وضبط بحوزته 25 قطعة سلاح نارى و33 طربة لمخدر الحشيش.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة على نطاق واسع، وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة مركز شرطة طهطا، وبحوزتهما (2 طبنجة معدلة – 16 فرد رصاص محلى الصنع – 7 فرد خرطوش – كمية كبيرة من أجزاء الأسلحة النارية – 120 طلقة مختلفة الأعيرة – 2 قطعة سلاح أبيض – عدد 23 طربة لمخدر الحشيش وكذا كمية مُجزئة لذات المخدر وزنت 5.530 كيلوجرام – كمية لمخدر الأفيون وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – دراجة نارية "بدون لوحات"– ميزان) وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بـ 550 ألف جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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