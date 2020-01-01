حماية المستهلك: تلقينا 62 ألف شكوى في 6 أشهر

أعلن الدكتورأحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمدير التنفيذي، نتائج أعمال الجهاز خلال النصف الأول من عام 2020، حيث بلغت إجمالي الشكاوى الواردة 62713 شكوى.وأشار إلى أنه تنوعت طرق استقبال الشكاوى سواء من خلال الخط الساخن للجهاز بنسبة 44%، وعن طريق الواتس اب 25% وعن طريق الإنترنت 14.5% والتسليم باليد 11% وعن طريق تطبيق الهاتف المحمول 2.5%، وقد بلغت طرق ورود الشكاوى من خلال "بوابة الشكاوى الحكومية – شبكات التواصل الاجتماعي – وسائل أخرى" بنسبة 3.5%.وأوضح رئيس الجهاز أن السلع المعمرة كانت أكثر الشكاوى الواردة للجهاز، وبلغت نسبة حلها 74% تليها الشكاوى الخاصة بالاتصالات والمحمول، وبلغت نسبة حلها 80%، بينما شكاوى السلع المتنوعة بلغت نسبة حلها 85% وشكاوى التحريات بلغت نسبة الحل 60% أما شكاوى السيارات فقد بلغت نسبة الحل 67%، وقد بلغت الشكاوى الخاصة بالمواصفات والجودة نسبة حلها 34%.أكد رئيس الجهاز أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة جائحة كورونا من تخفيض لعدد العمالة وساعات العمل بالتوكيلات التجارية ومراكز الصيانة كان له أثر على نسب الحل.ووعد الدكتور أحمد سمير فرج بتحسين النسب خلال النصف الآخر من العام نفسه مع تخفيض الفترة الزمنية لزمن حل الشكوى، مؤكدا أن الجهاز يعمل على مدار الساعة للقيام بدوره الوطني خلال المرحلة الراهنة من خلال محاوره الثلاث "زيادة الوعي الاستهلاكي – تلقى البلاغات والشكاوى – ضبط ورقابة الأسواق، وأن الجهاز لن يدخر جهدا فى حماية وصون حقوق المستهلكين.ودعا رئيس الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.