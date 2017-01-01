«غازتك» تعلن بدء التشغيل التجريبي لمحطات وقود بالغردقة والتبين

أطلقت شركة غازتك التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، إشارة بدء التشغيل التجريبى لمحطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى فى مدينة الغردقة والتى تعد المحطة الثالثة للشركة بالمدينة، وتعمل المحطة الجديدة بضاغط سـعـة 1100 م3ساعة وتم تزويدها بعدد ثلاث نقاط شحن معلقة.ويأتي ذلك في إطار جهود شركة غازتك في التوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعي وفقًا لاستراتيجية وزارة البترول التي تهدف لتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.وتعد محطة الغردقة (3) أولى المحطات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وذلك طبقًا للاتفاق المبرم بين وزارة البترول ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركتي غاز السيارات بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية والذى يتيح لشركتي غاز السيارات إمكانية استغلال بعض المساحات الشاغرة بمحطات الوقود التابعة للشركة الوطنية لإضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين من خلال إقامة محطات تموين نموذجية متكاملة الخدمات على الطرق وفي الأماكن الحيوية.ومن المخطط أن يسهم هذا الاتفاق فى نشر خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي على نطاق واسع خاصة في ظل الاهتمام الكبير للدولة في الوقت الحالي بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل، ولما تتمتع به الشركة الوطنية للبترول من شبكة محطات ضخمة ومتميزة وتقع في الكثير من المناطق الحيوية في معظم أنحاء الجمهورية الأمر الذى من شأنه تعزيز جهود الدولة في الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتعظيم القيمة المضافة لهذه الثروات، وتقليل الاعتماد على استيراد منتجات الوقود السائل من خلال التوسع في استخدام الغاز الطبيعى وما يتبعه من توفير العملة الصعبة، فضلاُ عن الإسهام بفعالية في تنفيذ سياسات الحفاظ على البيئة وجودة الهواء في المدن المصرية حيث يعمل الغاز الطبيعى على تقليل الانبعاثات الضارة الملوثة للبيئة الصادرة من السيارات والمركبات وهو ما يؤدي للحفاظ على صحة المواطنين.وبتشغيل محطة الغردقة (3)، يصل عدد محطات التموين بالغاز الطبيعى التابعة للشركة إلى 100 محطة تنتشر فى 22 محافظة، وهو أعلى معدل انتشار جغرافي لمحطات الخدمة والتموين بالغاز بين جميع الشركات العاملة فى مجال غاز السيارات فى مصر.قامت شركة غازتك بالتشغيل التجريبى لمحطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى فى التبين عرب أبو ساعد، بمحافظة الجيزة، وتعمل المحطة الجديدة بضاغط غاز سعة 450 م3ساعة ونقطتي شحن للسيارات بالغاز الطبيعي.وتجدر الإشارة إلى أن غازتك قد حققت معدلات أداء متميزة عن نتائج أعمالها خلال عام 2019 وهو ما وضح فى تعزيزها لشبكة محطات التموين بالغاز الطبيعى، وتنفيذ إنشاء أول محطة تموين وقود متكاملة فى مدينة بورسعيد وذلك بالغاز الطبيعي والوقود السائل والشحن الكهربائي والخدمات المتنوعة للعملاء ويتم تشغيلها بالطاقة الشمسية.