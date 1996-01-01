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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عقوبة الأب الذي أهمل طفله من ذوي الاحتياجات الخاصة

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:59 م
طفله من ذوي الاحتياجات
طفله من ذوي الاحتياجات
إيمان ماهر
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أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس أب 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتعريض أمن وحياة نجله ذي الاحتياجات الخاصة للخطر، حيث تعمد فقد ابنه وإرساله خلال القطار لمحافظة أخرى مدعيا أنه لا يعرف مكانه.

وقال أيمن محفوظ المحامي، إن الدولة سنت عقوبات على أي انتهاك لحقوق الطفل وأصدرت قانونا خاصا بحماية الطفل.

وأكد أنه بحسب قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف محفوظ لـ"الدستور" أنه إذا تسبب إهمال رمي الأطفال في الشارع في جرح أو عاهة مستديمة يعاقب بها الجاني بجريمة عمدية، ولو توفى الطفل نتيجة البقاء في الشارع فيسأل عن جريمة القتل العمد.

وتابع:"ومن هنا اتوجه إلى التشريعيين بضرورة سن قوانين أكثر ردعا، وبعقوبات تصل للإعدام بجرائم تعريض الأطفال للخطر حتى لا يتكرر ذلك مستقبلا".

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