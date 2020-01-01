محافظ بورسعيد يتفقد سوق بورفؤاد الجديد (صور)

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، سوق مدينة بورفؤاد المطور والذي تم الانتهاء منه تمهيدا لتسليمه للبائعين لإنهاء الأسواق العشوائية.كما تفقد المحافظ، الوحدات الداخلية للسوق والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى لاستكمال أسواق المحافظة الحضارية.يضم سوق بورفؤاد المتكامل، أماكن مخصصة لبيع الخضراوات والفاكهة وكذلك الأسماك، كما يتواجد بالسوق هايبر ماركت لبيع المنتجات المتنوعة.تشهد محافظة بورسعيد، طفرة في الأسواق تتمثل في سوق الأسماك الذي يضاهي الأسواق العالمية وسوق الخضراوات الذي يتم إنشائه لإنهاء العشوائية بمدينة بورسعيد وسوق بورفؤاد الذي يعيد للمدينة جمالها وينهي ظاهرة الباعة الجائلين.