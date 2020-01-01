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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد سوق بورفؤاد الجديد (صور)

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:59 م
سوق بورفؤاد الجديد
سوق بورفؤاد الجديد
بورسعيد:شيماء رشاد
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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، سوق مدينة بورفؤاد المطور والذي تم الانتهاء منه تمهيدا لتسليمه للبائعين لإنهاء الأسواق العشوائية.

كما تفقد المحافظ، الوحدات الداخلية للسوق والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى لاستكمال أسواق المحافظة الحضارية.

يضم سوق بورفؤاد المتكامل، أماكن مخصصة لبيع الخضراوات والفاكهة وكذلك الأسماك، كما يتواجد بالسوق هايبر ماركت لبيع المنتجات المتنوعة.

تشهد محافظة بورسعيد، طفرة في الأسواق تتمثل في سوق الأسماك الذي يضاهي الأسواق العالمية وسوق الخضراوات الذي يتم إنشائه لإنهاء العشوائية بمدينة بورسعيد وسوق بورفؤاد الذي يعيد للمدينة جمالها وينهي ظاهرة الباعة الجائلين.
سوق بورفؤاد الجديد
سوق بورفؤاد الجديد
سوق بورفؤاد الجديد
سوق بورفؤاد الجديد

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