رابطة العالم الإسلامي تسلم مواد طبية لباكستان لمواجهة كورونا

سلمت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الخميس، حزمة من المستلزمات والمواد الطبية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا للحكومة الباكستانية.وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأنه تم التسليم في المكتب الإقليمي للرابطة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة الباكستانية.وأوضح المدير الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي في باكستان سعد بن مسعود الحارثي، أن المشروع يتمثل في تقديم حزمة من المستلزمات الطبية مساهمة كمرحلة ثالثة في مكافحة جائحة فيروس كورونا في جمهورية باكستان الإسلامية، وتشمل أجهزة تخطیط القلب وأوکسیجن وأجهزة التهوية وأجهزة مقياس النبض وأدوية ومعدات الحماية.وأشار إلى أن هذا المشروع الذي يأتي بتعليمات من الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، يعد جزءا من العديد من البرامج والمشروعات التي تنفذها الرابطة عن طريق الحكومات لخدمة الإنسانية في العالم أجمع.