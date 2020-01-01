المغرب يسجل 178 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس، عن تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 14 ألفًا و949.وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات عند 242.كما لفتت إلى شفاء 56 مصابًا، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 11 ألفًا و372، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 811 ألفًا و834 حالة.وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط، بكل مسئولية ومسئولية، في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية.