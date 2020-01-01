ضبط عامل بـ8 أسلحة غير مرخصة فى أسيوط
الخميس 09/يوليه/2020 - 12:54 م
مريم جبل و عمرو المزيديطباعة
تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، اليوم الخميس، من ضبط عامل لحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.
وعقب تقنين الإجراءات من استهدافه، وبحوزته (200 قرص مخدر لعقار التامول – 6 بنادق خرطوش – 2 فرد خرطوش – 49 طلقة مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – سيارة ربع نقل).
وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وعقب تقنين الإجراءات من استهدافه، وبحوزته (200 قرص مخدر لعقار التامول – 6 بنادق خرطوش – 2 فرد خرطوش – 49 طلقة مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – سيارة ربع نقل).
وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.