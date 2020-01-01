ضبط عامل بـ8 أسلحة غير مرخصة فى أسيوط

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، اليوم الخميس، من ضبط عامل لحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.وعقب تقنين الإجراءات من استهدافه، وبحوزته (200 قرص مخدر لعقار التامول – 6 بنادق خرطوش – 2 فرد خرطوش – 49 طلقة مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – سيارة ربع نقل).وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.