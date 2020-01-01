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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عامل بـ8 أسلحة غير مرخصة فى أسيوط

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:54 م
ضبط عامل
ضبط عامل
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، اليوم الخميس، من ضبط عامل لحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات من استهدافه، وبحوزته (200 قرص مخدر لعقار التامول – 6 بنادق خرطوش – 2 فرد خرطوش – 49 طلقة مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – سيارة ربع نقل).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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