«تموين الشرقية»: توافر مخزون إستراتيجي من السلع الغذائية

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالمتابعة المستمرة للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية للمحافظة والتأكد من توافر الأرصدة الكافية أمام المواطنين لسد احتياجاتهم اليومية، مشددًا على تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق وكافة الأنشطة التجارية لضبط الأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأوضحت وكيلة وزارة التموين، أن المخزون الإستراتيجى بالمحافظة يكفى حتى نهاية الشهر الجارى والذى يقدر بـ ٩٢١٥ طن من السكر، بالإضافة إلى ٧٦٣٦ طن سكر جاهز للصرف، و٣٣٣٨ طن زيت و٥٢٦ طن قمح بالصوامع، بالإضافة إلى ٤٦٢٢ طن بالمطاحن و٤٥ طن دقيق أبيض و٧٨٩ طن أرز و١٣ طن شاي و٢٨٨١ كرتونة صلصة و٤٨٣ طن مكرونة متنوعة.وأضافت وكيلة وزارة التموين، أنه يتم التنسيق مع وكيل وزارة الصحة ووكيل الهيئة العامة للخدمات البيطرية لشن وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز ومنافذ البيع والمحال التجارية والأسواق والمصانع ومستودعات البوتاجاز والمنشآت الغذائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة حيال غير الملتزمين.