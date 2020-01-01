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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

انخفاض وأمطار.. «الأرصاد» توضح الطقس خلال 72 ساعة

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:54 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
إيمان ماهر
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد انخفاضا مؤقتا في درجات الحرارة، مع تواجد فرص سقوط أمطار على الوجه البحري والسواحل الشمالية، وهي أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة.

وأضاف شاهين في تصريحاته لـ"الدستور" أن انخفاض الطقس يستمر حتى يوم السبت المقبل، وترتفع بعدها درجات الحرارة تدريجيا.

وأكد ارتفاع نسبة الرطوبة مع انخفاض الحرارة درجتين لتسجل درجة الحرارة اليوم، الخميس، 33 درجة مئوية.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الخميس، ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا، رطب على الوجه البحري والقاهرة مع رياح معتدلة، وظهور شبورة مائية صباحًا، على أن يكون معتدلا على السواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه يسود طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأشارت إلى أن حالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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