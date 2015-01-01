رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«استطلاع».. التركيات يرفضن التصويت لأردوغان في الانتخابات المقبلة

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:46 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
طباعة
كشف أحدث استطلاع رأي أجراه مركز أبحاث «جزيجي»، عن تراجع أعداد النساء الداعمات لحزب العدالة والتنمية منذ 18 عامًا، مما يكشف عن تغير كبير في الداخل التركي.

وفقًا لنتائج الاستطلاع، تراجعت نسبة دعم السيدات اللاتي بين عمر 50- 64 عامًا لحزب العدالة والتنمية من 53% إلى 45.5% مع مراعاة أن تلك الفئة تمثل 21.3% من الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات بين عامي 2015- 2018.

وتابع الاستطلاع أنه خلال الانتخابات الرئاسية صوتت 58% من ربات المنازل اللاتي تبلغ أعمارهن 18- 75 عامًا لصالح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وانخفضت تلك النسبة الآن وتراجعت لتصل إلى 48%.

وحول نتائج الاستطلاع، قال الصحفي التركي، والي توبراك، بجريدة سوزجو التركية، إن نتيجة هذا الاستطلاع تدل على أن حزب العدالة والتنمية بدأ يفقد أصوات الناخبات.

وقال رئيس مركز جيزيجي، مراد جزيجي: وفقًا للاستطلاع فإننا نتوقع تغيير سلوك التصويت لناخبات حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات القادمة لأن 54% ممن صوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية غير راضيات عن حياتهن».

موضوعات متعلقة

وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى بسيون المركزي إثر إصابته بكورونا

9 قرارات جديدة للحكومة.. على رأسها تعديل مشروع قانون الإجراءات الضريبية

«الصحة» تعلن عن وسيلة جديدة لمعرفة مسحة كورونا

انهيار قناة «مكملين».. تسريح عمالة وتخفيض مرتبات

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة

«‎الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

توقف حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بسبب انتحار سيدة

وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى بسيون المركزي إثر إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

image description

رحلة صفوت الشريف فى الكسب غير المشروع (إنفوجراف)

image description

انهيار قناة «مكملين».. تسريح عمالة وتخفيض مرتبات

أيام زمان

تمنى لها أمنية ثم حققها لها.. حكاية يوسف وهبي و"زمردة"

أميرة مصطفى.. تزوجت نجم نجوم هوليوود.. وشاركت فى أفلام أمريكية

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

نجم الساعة

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأمم المتحدة: ارتفاع جديد فى الحرارة حتى 2024

مطالبة مدارس كينيا بإعادة رسوم عام 2020

اليابان تبحث تخفيف القيود على سفر الرياضيين خلال الأوليمبياد

التأمل يساعد على تعزيز المناعة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
نصرة قوية وفرحة هنية
جلال حمام
الغنوشي (5).. علاقة غامضة مع الإرهابي خالد المشري
خالد عكاشة
أى رسائل إيرانية وراء اغتيال الهاشمى؟
ماجد حبته
حدود حرية الإعلام الأجنبى
المزيد

الثقافة

رئيس العامة لقصور الثقافة يتابع استعدادات عودة الأنشطة بالفيوم (صور)

جعفر العلاق يشارك في «كل يوم شاعر» عبر يوتيوب

اختيار رحاب عبدالخالق أمًّا مثالية لعام 2020 (صور)

محاولة إنقاذ.. كيف تواجه دور النشر تراجع المبيعات بسبب «كورونا»؟