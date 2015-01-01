«استطلاع».. التركيات يرفضن التصويت لأردوغان في الانتخابات المقبلة

كشف أحدث استطلاع رأي أجراه مركز أبحاث «جزيجي»، عن تراجع أعداد النساء الداعمات لحزب العدالة والتنمية منذ 18 عامًا، مما يكشف عن تغير كبير في الداخل التركي.وفقًا لنتائج الاستطلاع، تراجعت نسبة دعم السيدات اللاتي بين عمر 50- 64 عامًا لحزب العدالة والتنمية من 53% إلى 45.5% مع مراعاة أن تلك الفئة تمثل 21.3% من الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات بين عامي 2015- 2018.وتابع الاستطلاع أنه خلال الانتخابات الرئاسية صوتت 58% من ربات المنازل اللاتي تبلغ أعمارهن 18- 75 عامًا لصالح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وانخفضت تلك النسبة الآن وتراجعت لتصل إلى 48%.وحول نتائج الاستطلاع، قال الصحفي التركي، والي توبراك، بجريدة سوزجو التركية، إن نتيجة هذا الاستطلاع تدل على أن حزب العدالة والتنمية بدأ يفقد أصوات الناخبات.وقال رئيس مركز جيزيجي، مراد جزيجي: وفقًا للاستطلاع فإننا نتوقع تغيير سلوك التصويت لناخبات حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات القادمة لأن 54% ممن صوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية غير راضيات عن حياتهن».