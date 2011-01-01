«الاتحاد التونسي للشغل» يرفض مقترح «النهضة» حول تنظيم الإعلام

أصدرت الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بيانًا رفضت فيه المبادرة البرلمانية التي تقدّمت بها كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان الموالية لحركة النهضة، لتنقيح المرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري والصادر سنة 2011.وفي بيان الجامعة اعتبرت المبادرة التشريعية لها “خلفياتها السياسية المعروفة”، معلنة عن استعداد كافة هياكلها إلى “التصدي لمشروع ائتلاف الكرامة”، واصفًا القانون بالخطير.وجدّدت الجامعة رفضها هذه المبادرة التشريعية وقالت إنها “تشكل خطرًا وتهديدًا حقيقيًا لحريّة الإعلام في تونس، وتهدف إلى المس من استقلالية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) والتي أُحدثت بموجب هذا المرسوم سنة 2013.واعتبرت أن المبادرة تعدّ “تراجعًا” عن المكتسبات الضامنة لحرية الإعلام بالنظر إلى المعايير المنظمة لحريّة الاتصال السمعي والبصري، التي أقرّها المرسوم عدد 116 لسنة 2011، ومقتضيات كراسات الشروط المتعلقة بإحداث واستغلال القنوات الإذاعية والتلفزية.واعتبرت الجامعة العامة للإعلام أن مصادقة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية على مقترح القانون المنقح للمرسوم عدد 116 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، “مخالف للدستور” كما أن هدفه حذف شرط الترخيص لإحداث القنوات الفضائية والاذاعية، “من أجل إضفاء الشرعيّة على القنوات غير القانونيّة”، مشيرة الى أن إلغاء تراخيص البثّ هو “مخالف بالكامل لمفهوم التّعديل وضرب في الصّميم لأيّة هيئة تعديليّة”.