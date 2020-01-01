حزب «المصريين»: الوثائق المؤمنة ستقضي على عوائق التنمية

أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن مشروع المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة الذي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء منه سيُسهم بشكل كبير في القضاء على البيروقراطية والروتين والفساد والمحسوبية والرشاوى.ولفت "حسين" - في بيان اليوم - إلى أن ذلك يُسهم في التيسير على المواطن وتقليل التكدس خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن الوثائق المؤمنة ستكون عاملًا أساسيًا لنجاح خطة الإصلاح الإداري للدولة التي تعمل الدولة المصرية على تطبيقها في زمن قياسي، فضلًا عن القضاء على أحد أكبر عوائق التنمية التي تواجه الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.وأضاف أن مشروع المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة يستهدف تحسين الأداء الخدمي الحكومي، وتخفيف العبء على المواطنين والموظفين معًا، وتسهيل استخراج البيانات والمعلومات للطلاب وأولياء الأمور وتخفيف الضغط على الموظفين في شتى قطاعات الدولة؛ علاوة على الحفاظ على سرية بيانات المواطنين؛ فضلًا عن توفير الوقت والجهد المبذول لاستخراج أي وثيقة للمواطن وسرعة استخراج الأوراق المطلوبة.ولفت إلى إن ميكنة الخدمات الجماهيرية المختلفة المقدمة للمواطنين في المصالح والجهات الحكومية والمحليات، ستقضي على البيروقراطية والروتين لأن هناك بعض الموظفين داخل الجهاز الإداري للدولة يتفنون في تعطيل مصالح المواطنين بشكل مباشر.وتابع: "ما يتسبب في تعطيل إنجاز طلبات ومصالح المواطنين، مؤكدًا أن السيسي يستهدف من خلال مشروع المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة أن يُضاهي الدول العظمى في التكنولوجيا والخدمات المقدمة للمواطنين داخل جميع قطاعات الدولة بشكل عام".وأوضح أنه في ظل تفشي جائحة كورونا في العالم أجمع فأنه يتطلب بشدة على الدولة أن تتوجه إلى ميكنة الخدمات التكنولوجية فيما يخص التعليم والعمل عن بعد، مشيرًا إلى أن ميكنة المصالح الحكومية سيُسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُغلق الباب أمام الفساد والرشاوى والمحسوبية، وذلك عن طريق منع احتكاك المواطن بالموظف العام، وتقديم الخدمة للجميع دون التفرقة.ولفت إلى أن ميكنة الخدمات الحكومية سيؤدي إلى سهولة تعامل المواطن المصري مع المؤسسات الحكومية بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حال أرادت أن تبدأ عملية الإصلاح الإدارى فأنه يجب عليها تغيير العقلية الإدارية للموظف القائمة على الفساد والرشاوى والمحسوبية والمجاملات فى التعاملات اليومية فى المؤسسات المختلفة بالدولة.وأكد أن تفعيل منظومة الشباك الواحد في كل الخدمات المقدمة للمواطنين، سيُسهم في تسيير الإجراءات لأنه سيكون هناك جهة واحدة مسئولة عن ذلك، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي بدوره إلى فض التشابكات فى الاختصاصات بين الجهات الحكومية.