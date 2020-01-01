إزالة 35 حالة تعد على أملاك الدولة في الموجة 16 بالبحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انطلاق الموجة 16 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا، مؤكدا على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة.و شهدت مدن ومراكز المحافظة تنفيذ عددا من الحملات لإزالة التعديات، ففى أولى حملات الموجة 16 لإزالة التعديات بإيتاي البارود قامت الوحدة المحلية برئاسة محمد كجك، بالتنسيق مع مركز الشرطة والزراعة والري بإزالة حالتي تعدى بمساحة 3068 متر مربع تعديات علي أملاك الدولة الزراعة والري، عبارة عن بناء مخالف بمساحة 944 متر علي أملاك الاصلاح والائتمان الزراعي، وإزالة تعديات وبناء مخالف بمساحة 2124 متر علي أملاك الصرف وذلك بنطاق مدينة إيتاي البارود وقرية نكلا العنب.كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء أحمد مرزوق، من إزالة 12 حالة تعدي على أملاك الدولة بمساحة 2930 متر مربع، وذلك خلال حملة موسعة قامت بها، بتأمين من قوات شرطة كفر الدوار، وتنوعت حالات التعديات ما بين مباني وأسوار بالطوب الأبيض، وتشوينات وكافتيريات مخالفة، وذلك بنطاق قرية الأمراء.وفي المحمودية تمكنت الوحدة المحلية برئاسة عادل عبد الكريم، من إزالة 15 حالة بمساحة 420 م٢، بالتنسيق مع الشرطة وحماية النيل، عبارة عن مبانى وأقفاص سمكية وغرائز وردم بالنيل على أملاك الإدارة العامة لحماية وتطوير النيل بشمال فرع رشيد بنطاق المحمودية.وفى حوش عيسى، تم إزالة 4 حالات تعدي على مساحة 5148 متر مربع تعديات علي أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدة المحلية لقرية ابوالشقاف، وهي عبارة عن مباني وأسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض، أما الرحمانية فقد تم إزالة عدد 2 حالة بمساحة 50 متر تابعة لولاية الصرف بالمدينة.