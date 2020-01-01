«تحالف دعم الشرعية» يدمر زورقين مفخخين تابعين للحوثيين

أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اليوم الخميس، استهداف وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بُعد.وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف إن الزورقين شكلا تهديدًا وشيكًا على الملاحة الدولية، ويتبعان للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وذلك وفقا لما أذاعته وكالة الأنباء السعودية ( واس).