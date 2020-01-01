وزير النقل: القيادة السياسية وجهت بدعم كل شركات القطاع الخاص

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع شركاء التنمية الدوليين، وذلك لبحث تدعيم التعاون الاستثماري والتمويلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، حيث شارك في الاجتماع 150 مشاركًا من مؤسسات وبنوك أجنبية وعربية وإفريقية منها (البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقى وIFC وEBRD وEIB والصندوق السعودي والصندوق الكويتي والبنك الإسلامي والاتحاد الأوروبى وAIIB وJICA وAFD وKorean bank وEXIM الصينى وسفيرى روسيا وكوريا الجنوبية بالقاهرة وممثلى السفارة الصينية.في بداية اللقاء أشاد المهندس كامل الوزير بالتعاون المثمر مع شركاء التنمية في مختلف مجالات النقل وخاصة مع التطور الكبير الذي شهده القطاع، وهو ما تجسد في ارتفاع تصنيف مصر، وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية في مختلف قطاعات النقل، مؤكدًا على أهمية المشروعات التي تنفذها الوزارة في أحداث التنمية الشاملة والمستدامة وأثرها الكبير على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز في مجال السكك الحديدية على تطوير البنية التحتية من إشارات ومحطات ومزلقانات وتدعيم أسطول الوحدات المتحركة من الجرارات والعربات، وفي مجال مترو الأنفاق ترتكز على استكمال شبكة خطوط المترو وإعادة تأهيل وتطوير الخطين الأول والثاني، وكذلك التوسع في مشروعات الجر الكهربائي، مثل مشروعات القطار الكهربائى والمونوريل والقطار السريع كما أن استراتيجية النقل البحري تعتمد على تعظيم الاستفادة من هذا القطاع عن طريق تطوير الموانئ البحرية وفقًا لمخطط شامل يهدف إلى زيادة حركة التداول والصادرات والواردات بالموانئ البحرية مع ربط الموانئ البحرية بموانئ جافة ومناطق لوجيستية لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع مع الاستمرار فى تطوير شبكة الطرق الحالية بمصر والتي شهدت تقدمًا هائلًا خلال الـ 6 سنوات الأخيرة.ثم استعرض وزير النقل مشروعات الوزارة المدرجة والمخطط لها من خلال التعاون الاستثماري مع شركاء التنمية والتي تقدر بـ59 مشروعًا بقيمة 26 مليون دولار، حيث استعرض الوزير المشروعات التي تم نهوها والجاري تنفيذها والمشروعات الجاري نهو إجراءتها، وكذلك المشروعات الجاري التفاوض على تمويلها، بالإضافة إلى المشروعات المستقبلية وعددها 14 مشروعًا بقيمة 4.478 مليار دولار والمتمثلة في شراء عدد 12 ماكينة لصيانة وتجديد السكة وتطوير نظم الإشارات بخطى الجيزة- بني سويف، والأقصر- أسوان وازدواج وكهربة إشارات خطي قليوب- منوف طنطا، وطنطا- السنطة- الزقازيق، وكذلك ازدواج وكهربة إشارات خطي إمبابة المناشي- إيتاي البارود، بالإضافة إلى تدبير عدد 6 أوناش لصالح هيئة السكة الحديد وإنشاء قطار كهربائي يربط بين دمياط والمنصورة الجديدة، مرورًا بدمياط الجديدة وجمصة، وإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق، وتوريد عدد 32 قطارًا لصالح الخط الأول للمترو بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية لخط BRT على الطريق الدائرى وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري والبنية التحتية لمحطة متعددة الأغراض برصيف 55-62، وكذلك دراسات الجدوى الخاصة بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية (ميناء الطور – تحديث دراسات المركز اللوجيستي بارقين- المركز اللوجيستي بقسطل المركز اللوجيستي بالسلوم).وأضاف وزير النقل خلال المناقشات مع شركاء التنمية أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ كل مشروعات الوزارة سواء القطاع الخاص المصري والدولي، وأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بدعم كل شركات القطاع الخاص، خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد، وأن قطاع النقل مع التطور الكبير الذي يشهده يتضمن عددًا هائلًا من الفرص الاستثمارية والتي من الممكن أن تشكل تعاونًا آخر مثمرًا مع شركاء التنمية سواء في مجال السكك الحديدية عن طريق تشغيل وصيانة خطوط جديدة أو في مجال الموانئ البحرية عن طريق إدارة وتشغيل مشروعات المحطات متعددة الأغراض بها، مشيرًا إلى أن التعاقد مع ARTP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو يعتبر نموذجًا رائدًا في هذا المجال.ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللقاء يأتي فى إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وهي المنصة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية من أجل تحقيق الأهداف التنموية وتوفير الدعم للخطط المستقبلية لكل قطاع، من خلال المشاركة التفاعلية المنتظمة بين جميع شركاء التنمية.وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية بالنسبة إلى الحكومة لما له من نفع مباشر على المواطنين، حيث يسهم بنسبة 4.6% في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو 6.2% من فرص العمل، وتخدم خطوط السكك الحديد بمفردها نحو 500 مليون مواطن سنويًا بمعدل 1.4 مليون مواطن، مضيفة أن وزارتي التعاون الدولي والنقل قامتا بتنسيق الجهود لتحقيق تقدم في مشروعات النقل الجارية ومناقشة الأولويات المستقبلية.وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن محفظة المشروعات الجارية لقطاع النقل تضم نحو 30 مشروعًا بقيمة 5 مليارات دولار يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية منها بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار ودول الصين واليابان وكوريا وفرنسا، مشيرة إلى أن الاستثمار في قطاع النقل ينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي وخطط التنمية المستدامة، ويوفر ملايين فرص العمل، كما يعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم مجموعات عمل متخصصة لتطوير الموضوعات ذات الأولوية لقطاع النقل، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي واجهت التجارب السابقة ووضع المقترحات والآليات اللازمة لمعالجتها من خلال التعاون مع شركاء التنمية، وتحفيز نمو قطاع النقل على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتحقيق التكامل بين مشروعات وبرامج التعاون الإنمائي.من جهتها، قالت فلافيا بالانزا، مديرة عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، إن تعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية لتحفيز الاستثمار في مشروعات النقل، مشددًا على حرص البنك على دعم خطط الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية، حيث يمتلك البنك محفظة تعاون قوية في قطاع النقل.وعلق خالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، قائلًا: نحن نقدر العلاقة الوثيقة التي تجمع البنك الأوروبي مع وزارة النقل، والثقة المتبادلة والأهداف المشتركة التي نسعى لتحقيقها، لافتًا إلى أن EBRD يسعى لإبرام مزيد من الاتفاقيات لدعم هذا القطاع الحيوي.وأبدى سعود السياري، كبير محللي الاستثمار بالبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أهمية مصر بالنسبة للدول التي يعمل بها البنك ووضعها المختلف على مستوى خارطة التنمية، مشيرًا إلى سعي البنك لتعميق التعاون مع وزارة النقل خلال الفترة المقبلة للمساهمة في المشروعات التي تقوم بتنفيذها.وقال وليد لبادي، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لمصر واليمن وليبيا، إن مصر تتميز بموقع مهم على الطرق اللوجيستية الدولية ولديها إمكانيات للوصول للأسواق الكبيرة والمهمة من خلال الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف، مبديًا استعداد مؤسسة التمويل الدولية لدعم الجهود المبذولة لجعل مصر مركز رئيسي للواردات والصادرات من خلال حشد المزيد من الاستثمارات لقطاع النقل، بما في ذلك مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وأكد السفير الروسي لدى القاهرة جيورجي بوريسينكو على عمق العلاقات الروسية- المصرية والتعاون المثمر في مجال النقل والذي تجسد في التعاون بين وزارة النقل المصرية وشركة ترانسماش الروسية التي تقود التحالف الروسى المجرى في صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية.كما أشاد هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في مجالات النقل مثل مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أهمية صفقة توريد 32 قطارًا جديدًا مكيفًا الموقعة بين وزارة النقل المصرية ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم والتي دخلت حيز التنفيذ، حيث وصل الشهر الماضي إلى ميناء الإسكندرية أول قطار من الصفقة .وأكد الوزير المفوض التجاري لسفارة الصين بالقاهرة السيد هان بنج عن أهمية التعاون مع مصر في مجال النقل، مشيرًا إلى التعاون بين الجانبين في تنفيذ القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان.ومن جانبه أعرب مدير مشاريع الطرق في البنك الإسلامي للتنمية محمد باجنيد، عن الاهتمام بالتعاون الاستثماري مع وزارة النقل المصرية في طريق القاهرة- أسوان الصحراوي الغربي، الذي يعتبر جزءًا من محور القاهرة كيب تاون.وأشار السيد عبدالله مصابيح، المدير الإقليمي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، إلى التعاون المثمر مع مصر في مجال الطرق وهو ما يؤكد عمق العلاقات بين الجانبين.كما أكدت مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي للتنمية في مصر، عن الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل في مجال الطرق، وخاصة في طريق القاهرة- أسوان الصحراوي الغربي الذي يعتبر جزءًا من محور القاهرة- كيب تاون.وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين وزارتي النقل والتعاون الدولي وشركاء التنمية لتدعيم التعاون في مشروعات النقل وبحث المشاركة في المشروعات المستقبلية التي تم طرحها خلال الاجتماع.