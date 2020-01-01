تعافي 6 حالات جديدة بالوادي الجديد.. والداخلة «صفر» إصابات

أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا المستجد، اليوم، تعافي 6 حالات جديدة بعد تماثلها للشفاء وخروجها من مستشفيات العزل بمحافظة الوادي الجديد، فيما سجل مركز الداخلة "صفر" إصابات لأول مرة منذ بداية أزمة انتشار الفيروس.وأكد البيان تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بمركز الخارجة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 440، و3 حالات وفاة، مؤكدا انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 75 مواطنا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.وأشار إلى استقرار الحالة الصحية للرضيع "٤ أشهر" المعزول بمستشفى الداخلة العام واستجابة حالته للعلاج، مؤكدا على المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة السكر - الضغط - الأورام - الفشل الكلوي - أمراض القلب سرعة التوجه للمستشفى في حال ظهور أي من الأعراض.وحذر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف أو العزاء، حيث يتعرض المخالفين للمسائلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥).وناشد أهالي المحافظة بتحمل المسئولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ومساندة جهود المحافظة في هذا الشأن.