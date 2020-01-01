رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافي 6 حالات جديدة بالوادي الجديد.. والداخلة «صفر» إصابات

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:30 ص
تعافي حالات من كورونا
تعافي حالات من كورونا
محمد مهدي
طباعة
أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا المستجد، اليوم، تعافي 6 حالات جديدة بعد تماثلها للشفاء وخروجها من مستشفيات العزل بمحافظة الوادي الجديد، فيما سجل مركز الداخلة "صفر" إصابات لأول مرة منذ بداية أزمة انتشار الفيروس.

وأكد البيان تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بمركز الخارجة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 440، و3 حالات وفاة، مؤكدا انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 75 مواطنا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وأشار إلى استقرار الحالة الصحية للرضيع "٤ أشهر" المعزول بمستشفى الداخلة العام واستجابة حالته للعلاج، مؤكدا على المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة السكر - الضغط - الأورام - الفشل الكلوي - أمراض القلب سرعة التوجه للمستشفى في حال ظهور أي من الأعراض.

وحذر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف أو العزاء، حيث يتعرض المخالفين للمسائلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥).

وناشد أهالي المحافظة بتحمل المسئولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ومساندة جهود المحافظة في هذا الشأن.

موضوعات متعلقة

شكرى أمام مجلس الأمن: لن نسمح للميليشيات فى ليبيا بتهديد أمننا القومى

أستاذ مناعة يحدد موعد التحول العنيف لـ«كورونا»

فرنسا: تركيا تنقل السلاح إلى ليبيا وستحولها لسوريا ثانية

الصحة: 75 وفاة و1025 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة

«‎الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

توقف حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بسبب انتحار سيدة

وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى بسيون المركزي إثر إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

image description

رحلة صفوت الشريف فى الكسب غير المشروع (إنفوجراف)

image description

انهيار قناة «مكملين».. تسريح عمالة وتخفيض مرتبات

أيام زمان

تمنى لها أمنية ثم حققها لها.. حكاية يوسف وهبي و"زمردة"

أميرة مصطفى.. تزوجت نجم نجوم هوليوود.. وشاركت فى أفلام أمريكية

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

نجم الساعة

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأمم المتحدة: ارتفاع جديد فى الحرارة حتى 2024

مطالبة مدارس كينيا بإعادة رسوم عام 2020

اليابان تبحث تخفيف القيود على سفر الرياضيين خلال الأوليمبياد

التأمل يساعد على تعزيز المناعة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
نصرة قوية وفرحة هنية
جلال حمام
الغنوشي (5).. علاقة غامضة مع الإرهابي خالد المشري
خالد عكاشة
أى رسائل إيرانية وراء اغتيال الهاشمى؟
ماجد حبته
حدود حرية الإعلام الأجنبى
المزيد

الثقافة

رئيس العامة لقصور الثقافة يتابع استعدادات عودة الأنشطة بالفيوم (صور)

جعفر العلاق يشارك في «كل يوم شاعر» عبر يوتيوب

اختيار رحاب عبدالخالق أمًّا مثالية لعام 2020 (صور)

محاولة إنقاذ.. كيف تواجه دور النشر تراجع المبيعات بسبب «كورونا»؟