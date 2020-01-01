الغرياني يدعو لتظاهرات دعمًا لأردوغان لنشر الفوضى في ليبيا

دعا الصادق عبد الرحمن الغرياني المفتي الخائن لحكومة الوفاق الليبية، جموع الشعب الليبي إلى النزول في مظاهرات أثمة لدعم تركيا، وحكومة الرئيس التركي المستعمر أردوغان؛ لنشر الفوضى في البلاد، وفقا لما نقلته جريدة "الخبر الأخير" التركية الموالية لنظام أردوغان.كما أثنى الغرياني على الدعم التركي لحكومة الوفاق الليبية، مشيدا بزيارة الوفد التركي الأخير في ليبيا، كما شدّد على ضرورة تقدير حكومة الوفاق الليبية لموقف الحكومة التركية، قائلا": "يجب على حكومة الوفاق، أن تقدر موقف تركيا في مساعدتها، ويجب أن تقدر موقفها من التحالف الذي يواجهها".