«الملا» يرأس اجتماع اللجنة العليا للمشروعات بقطاع البترول

رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع اللجنة العليا للمشروعات بقطاع البترول عبر الفيديو كونفرانس، حيث تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في مجالات تطوير منظومة الرقابة على توزيع الوقود، وأنشطة التكرير والبتروكيماويات.حضر الاجتماع الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والكيميائى أشرف الشامى نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتكرير والتصنيع، والمهندس أيمن عمارة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتخطيط والمشروعات، والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبى، والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت، والمهندس محمد عبادى رئيس شركة أموك، والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمهندسة صفاء جبر عضو اللجنة العليا للمشروعات.وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تقدم الأعمال في تنفيذ مشروع نظام مراقبة محطات الوقود (ATG)، والذى يشمل تركيب أجهزة قياس آلية على خزانات الوقود بمحطات تموين وخدمة السيارات ترتبط آليًّا بالمركز الرئيس لكل شركة تسويق تتبع لها المحطات ومركزيًّا بغرفة عمليات الوزارة وهيئة البترول بما يحقق إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية، وضمانًا لجودتها إلى جانب التعرف لحظيًّا على موقف توافر الوقود في كل محطات التموين بمختلف مناطق الجمهورية.وتم أيضًا خلال الاجتماع استعراض مشروع اللوحات الإلكترونية لمحطات الوقود التي توضح آليًّا أسعار البنزين والسولار للمستهلكين، وترتبط بغرفة عمليات الوزارة والهيئة بما يساعد في دعم سرعة وسهولة نقل البيانات المتعلقة بأسعار الوقود آليًّا.كما تابع الملا خلال الاجتماع موقف تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مجمع التفحيم التابع لشركة السويس لتصنيع البترول بالسويس شاملًا كذلك وحدة إنتاج البوتاجاز بهدف تعظيم القيمة المضافة من خلال الاستغلال الأمثل للمازوت منخفض القيمة وتحويله لمنتجات بترولية عالية القيمة للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وخاصة السولار بالمواصفات الأوروبية EURO -5 والبوتاجاز والحد من استيرادهما، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 1,1 مليار دولار.كما تم استعراض موقف تقدم الأعمال في عدد من المشروعات الجديدة لإقامة مجمعات إنتاج البتروكيماويات، حيث تمت متابعة تقدم الأعمال بمشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ومجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة اللذين سيسهمان في إنتاج منتجات بتروكيماوية متخصصة ومنتجات بترولية تلبى جانبًا من احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض عبر استغلال تسهيلات التصدير من قناة السويس وميناء الحمراء البترولى، وتمت أيضًا متابعة تقدم الأعمال في مشروع إنتاج الألواح الخشبية (MDF) بمدينة إدكو في البحيرة والذى سينتج 205 آلاف متر مكعب سنويًّا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة اعتمادًا على استغلال 250 ألف طن سنويًّا من قش الأرز كمادة خام رئيسية للمشروع لتلبية جزء من الاحتياجات المتنامية للسوق المحلية والحد من التلوث البيئي، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 217 مليون يورو.كما استعرض الاجتماع الموقف الحالي لمشروع الخدمات اللوجستية (PLS) بمنطقة المكس بالإسكندرية الذى يهدف لتداول وتخزين ونقل كميات من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، وجارٍ دراسة إنشاء منطقة تموين سفن بالوقود باستخدام تسهيلات بحرية، وإقامة منطقة تخزين لرفع كفاءة استغلال الأصول المتاحة، وزيادة الطاقة الإنتاجية تدعيمًا لاستراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بأكثر من 500 مليون دولار.