تركيا ترسل دعمًا عسكريًا لقاعدة «الوطية» الجوية

أرسلت تركيا دعمًا عسكريًا جديدًا لقاعدة "الوطية" الجوية في ليبيا التي تسيطر عليها فصائل حكومة "الوفاق"، وذلك في أعقاب قصف القاعدة مما كبد القوات التركية خسائر كبيرة، وفقًا لموقع "نوفا" الإيطالي.وكان نشطاء ليبيون نشروا صورا في وقت سابق تكشف وصول قافلة عسكرية تركية تتكون من عدة شاحنات محملة بالأسلحة والمعدات في طريقها إلى قاعدة "الوطية" الجوية، فضلا عن هبوط طائرة شحن عسكرية تركية في مطار معيتيقة بالقرب من طرابلس.قال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، مساء أمس الأربعاء: "نتوقع الهجوم التركي في أي لحظة، وسنقوم بردع أي اعتداء على قواتنا، ورصدنا ما يدل على أن تركيا ذاهبة للمعركة الفاصلة وهي سرت والجفرة".