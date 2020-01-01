«القوى العاملة» تعين 152 شابًا بينهم اثنان من ذوى الهمم بالإسماعيلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية 152 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى من بينهم اثنان من ذوي الهمم، من الذكور والإناث، من واقع شهادات القيد "كعب العمل"، كما تم تسجيل 1617 عاملًا بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، بواقع 1228 من الذكور و391 من الإناث لتشغيلهم في نطاق المحافظة.وقال سعفان، إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.وأشار نمر ضامن، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات شهر يونيو الماضي، إلى أنها قامت بتسجيل 40 عاملا من العمالة غير المنتظمة بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وصرف منح رعاية صحية واجتماعية لنحو 10 عمال بإجمالى مبلغ 30 ألف جنيه.وأوضح، أن المديرية قامت من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 111 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعمل توعية بالمنشآت، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية.