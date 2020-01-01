«غرفة التكنولوجيا»: 200 شركة استفادت من برامج مواجهة جائحة كورونا

أنهت اليوم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT المرحلة الأولى من سلسلة فيديوهات التوعية والتدريب التي قدمها نخبة من خبراء الصناعة لدعم أعمال الشركات من الأعضاء في ظل المتغيرات الجديدة في سوق العمل، علمًا بأن الجلسات الرقمية CIT Live Series والبالغ عددها 5 فيديوهات قدمت محتواها لأكثر من 200 شركة مصرية من الشركات الأعضاء.يأتي ذلك تماشيًا مع الاتجاهات الحديثة في تعزيز الاستخدامات الرقمية لمختلف القطاعات الرئيسية في أعقاب الجائحة العالمية لفيروس كورونا كوفيد – 19.وناقش محتوى سلسلة فيديوهات CIT Live Series عدد من الموضوعات البارزة أهمها جلسة الدكتور محمد خليف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT واستشاري الابتكار والتحول الرقمي، حيث تناول الإتجاهات الحديثة في التحول الرقمي والفرص العالمية المتاحة للشركات المحلية والفرص المستقبلية في حاضنة إبداع، بالإضافة إلى برنامج غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT للإبتكار وريادة الأعمال.بينما ناقش المهندس أشرف صلاح الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT الإختلافات بين اتفاقية مستوى الخدمة والعقد وأهمية وجود اتفاقية مستوى الخدمات للمنتجات والحلول والاستشارات، حيث ناقش أفضل ممارسات عقود مستوى الخدمات ومقاييس الأداء وأنواعها، من جانبه ناقش رئيس البرامج التعليمية لريادة الأعمال والتوظيف بمؤسسة الودواني في مصر مستقبل والوظائف والتوظيف من حيث التحديات التي تواجه الشركات في العثور على المواهب أو التوظيف المناسب، ومهارات التوظيف المستقبلية، ومتغيرات سوق العمل ما بعد انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.في سياق متصل ناقش الدكتور نزار سامي استشاري الابتكار والتحول الرقمي في جلسة تفاعلية مفهوم Digital Vortex وكيفية إعادة بناء نماذج الأعمال واستراتيجيات مواجهة المتغيرات الرقمية في القيادة المستقبلية وقائمة المراجع التي تحتاجها الشركات للتركيز من أجل البقاء، وقد ناقش المهندس هشام العدوي الرئيس التنفيذي بشركة MOHR كيفية بناء نموذج ناجح للعمل من المنزل وتضمنت الجلسة العديد من المحاور منها أهمية العمل من المنزل باعتباره خيار استراتيجي للشركات، وسبل الوصول إلى نماذج أعمال ذو فاعلية في ظل الأوضاع الحالية لقطاع الأعمال، وأبرز تحديات نماذج الأعمال عن بعد من منظور الإدارة العليا والموظفين، ومنهجية الإدارة الرشيقة وخطة عمل التحول إلى نموذج الأعمال المنزلية، وخطة عمل استراتيجية للتحول إلى شركة رشيقة قادرة على تطبيق نموذج الأعمال للعمل من المنزل في أي وقت.