انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 31% في 4 أشهر

انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 30.8% في أول أربعة أشهر من العام الحالي إلى 531.1 مليون دينار (749 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، بحسب بيانات الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الخميس.وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية أبريل 2019 نحو 767.1 مليون دينار.ويستورد الأردن أكثر من 95 بالمائة من احتياجاته من الطاقة.