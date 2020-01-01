نوال الزغبى توجه رسالة غامضة لمتابعيها:«كل شى إلو نهاية»

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وعلقت نوال الزغبى على الصورة قائلة "كل شي إلو نهاية.. صباح الخير والأمل والتفاؤل".يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى، وتوما، وإلهامى دهيمة.