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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

58 ألفا و601 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:26 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
أ.ش.أ
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أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية تسجيل 58 ألفا و601 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى 820 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الخميس، أنه وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجامعة، فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة 3 ملايين و54 ألفا و699 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 132 ألفا و300 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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