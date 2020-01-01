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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأردن يعلن انخفاض العجز التجارى بـ26.3%

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:26 ص
العجز التجاري الاردنى
العجز التجاري الاردنى
وكالات
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أعلنت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن اليوم الخميس عن انخفاض العجز التجاري في الثلث الأول من العام الحالي، ليبلغ 045ر2 مليار دينار، بنسبة 3ر26 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من عام الماضي والبالغة 775ر2 مليار دينار.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة، في تقرير شهري أصدرته اليوم حول التجارة الخارجية وأوردته وكالة الأنباء الأردنية ( بترا )، إلى انخفاض قيمة الصادرات الكلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 5ر7 بالمائة، حيث بلغت 633ر1 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 765ر1 مليار دينار.

وبحسب التقرير، انخفضت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1ر3 بالمائة، أي ما مقداره 424ر1 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة قيمتها 469ر1 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المعاد تصديره 8ر208 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي، بانخفاض نسبته 5ر29 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفق التقرير، انخفضت المستوردات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 19 بالمائة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 678ر3 مليار دينار.

وأوضح التقرير أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 4ر44 بالمئة، خلال الثلث الأول من العام الحالي، في حين بلغت نسبة التغطية 9ر38 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 5ر5 نقطة مئوية.

وعلى الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن 4ر229 مليون دينار خلال شهر ابريل الماضي، مقابل8ر357 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض مقداره 9ر35 بالمائة.

يشار إلى أن العجز في الميزان التجاري يمثل الفرق بين قيمة الواردات وقيمة الصادرات.

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