المرصد السورى: قصف تركى فى ريف تل أبيض بالرقة السورية

أعلن المرصد السوري، اليوم الخميس، عن قصف القوات التركية مساء اليوم الأربعاء قرى في ريف تل أبيض في محافظة الرقة بسوريا.ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية والفصائل الموالية لها أطلقت عدة قذائف عشوائية سقطت في قريتي خربة بقر وكور حسن، اللتين تتواجد فيهما عناصر من قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في ريف تل أبيض الغربي شمال الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، بحسب قناة روناهي.وكان المرصد قد تحدث أمس عن قصف مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدف مواقع في قرية كور حسن بريف تل أبيض الغربي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.