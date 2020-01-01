رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عامل قتل جاره لسرقته فى مدينة نصر

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:19 ص
حبس عامل
حبس عامل
حسام التمساح
طباعة
أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عامل، قتل جاره واستولى على مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقته، 4 أيام على ذمة التحقيق وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي، بالعثور على شخص جثة هامدة داخل مسكنه فى مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مقتولا داخل شقته ووجود بعثرة بمحتوياتها تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جاره بعدما خطط لسرقته واستولى على أموال ومشغولات ذهبية من داخل الشقة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

198 حالة إصابة بكورونا فى بورسعيد

8 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب: عيار 24 بـ913.10 جنيه

مراجعة بطاقات رواتب موظفى الحكومة كل 3 أشهر.. وحذف 5 فئات من «الأجور»

9 قرارات جديدة للحكومة.. على رأسها تعديل مشروع قانون الإجراءات الضريبية

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة

توقف حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بسبب انتحار سيدة

وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى بسيون المركزي إثر إصابته بكورونا

أستاذ مناعة يحدد موعد التحول العنيف لـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

image description

رحلة صفوت الشريف فى الكسب غير المشروع (إنفوجراف)

image description

انهيار قناة «مكملين».. تسريح عمالة وتخفيض مرتبات

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

أيام زمان

تمنى لها أمنية ثم حققها لها.. حكاية يوسف وهبي و"زمردة"

أميرة مصطفى.. تزوجت نجم نجوم هوليوود.. وشاركت فى أفلام أمريكية

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

نجم الساعة

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأمم المتحدة: ارتفاع جديد فى الحرارة حتى 2024

مطالبة مدارس كينيا بإعادة رسوم عام 2020

اليابان تبحث تخفيف القيود على سفر الرياضيين خلال الأوليمبياد

التأمل يساعد على تعزيز المناعة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
نصرة قوية وفرحة هنية
جلال حمام
الغنوشي (5).. علاقة غامضة مع الإرهابي خالد المشري
خالد عكاشة
أى رسائل إيرانية وراء اغتيال الهاشمى؟
ماجد حبته
حدود حرية الإعلام الأجنبى
المزيد

الثقافة

رئيس العامة لقصور الثقافة يتابع استعدادات عودة الأنشطة بالفيوم (صور)

جعفر العلاق يشارك في «كل يوم شاعر» عبر يوتيوب

اختيار رحاب عبدالخالق أمًّا مثالية لعام 2020 (صور)

محاولة إنقاذ.. كيف تواجه دور النشر تراجع المبيعات بسبب «كورونا»؟