حبس عامل قتل جاره لسرقته فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عامل، قتل جاره واستولى على مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقته، 4 أيام على ذمة التحقيق وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي، بالعثور على شخص جثة هامدة داخل مسكنه فى مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مقتولا داخل شقته ووجود بعثرة بمحتوياتها تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جاره بعدما خطط لسرقته واستولى على أموال ومشغولات ذهبية من داخل الشقة.وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.