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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التمثيل العمالي» يتابع صرف مستحقات العاملين بمصنع في الكويت

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:09 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل، لفت فيه الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، إلى أنه قام بزيارة لمحطة تعبئة الغازات الصناعية بالجهراء الصناعية لصاحبها محمد هاشل محمد العجمي، واستمع إلى العاملين بالمحطة وتأكد من اتباعهم للإجراءات الاحترازية، كما تابع صرف المستحقات العمالية، وتأكد من عدم انقطاعها رغم ما تمر به المحطة من ظروف نتيجة الإجراءات الاحترازية، فضلا عن التزام كل من العاملين وأصحاب العمل بتطبيق أحكام قانون العمل في هذا الشأن.

جاء ذلك وفقا لتوجيهات الوزير، بقيام المكاتب بدول العمل بدورية الزيارات الميدانية للمصانع والشركات التي يعمل بها عمالة مصرية للوقوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فضلا عن التواصل والاطمئنان على علاقات العمل وتوطيد العلاقات مع أصحاب الأعمال ومتابعة الالتزام بتنفيذ القواعد الصحية وتأمين بيئة العمل واتباع التعليمات.

وأوضح الملحق العمالي، أن المحطة برأس مال كويتى مصرى مشترك قدره مليون دينار كويتي ويمتلكها شريكان كويتيان ومصريان، ويعمل بها 60 عاملا منهم 50 مصريا فى مختلف التخصصات.
محمد سعفان
محمد سعفان

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