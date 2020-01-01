«‎الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد تحسنا تدريجيا اليوم ثم ترتفع درجة الحرارة يومي الجمعة والسبت، إذ تتوقع هيئة الأرصاد أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة الجمعة 34 درجة، والسبت 35 درجة.وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة وتجاوزها نسب 70%، مع تسجيل انخفاض درجتين لتسجل درجة الحرارة اليوم، الخميس، 33 درجة مئوية.ولفت إلى استمرار وجود الشبورة المائية سواء كانت قريبة من المسطحات المائية أو الزراعية، مشيرا إلى اعتدال الملاحة البحرية على البحرين الأبيض والمتوسط وخليج السويس.