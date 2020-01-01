«دار علوم الفيوم» تستعد للامتحانات بـ«التعقيم والتطهير»

استعدت إدارة كلية «دار العلوم» في جامعة الفيوم لإجراء اختبارات للفرقة النهائية بالكلية واتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.يأتي هذا حرصا على سلامة الطلاب ووقايتهم من التعرض لخطر الإصابة، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إمام عبد الفتاح، عميد كلية دار العلوم.وأشرف الدكتور إمام عبد الفتاح على تعقيم وتطهير جميع المدرجات وقاعات الاختبارات وترك مسافات آمنة بين مقاعد الطلاب وتزويد مدخل الكلية ببوابة لتعقيم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس قبل دخولهم للاختبارات.