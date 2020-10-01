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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء التقدم إلكترونيا لمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية اليوم

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:05 ص
مدرسة الطاقة النووية
مدرسة الطاقة النووية
نورهان عبدالرحمن
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تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسجيل استمارة التقدم إلكترونيًا، لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية (بمدينة الضبعة- محافظة مطروح)، اليوم، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرابط: http:npds.emis.gov.eg

وأشارت إلى أن الطالب يقوم بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها لتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية: "لصق عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم، صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد، صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، إيصال مقابل أداء خدمة قيمته (100 جنيه فقط لا غير) التقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات، ويتم تسليم أوراق التقديم بالمديريات التعليمية ( التعليم الفني) بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية مع إيصالات سداد مقابل أداء خدمة وإرفاقها ضمن أوراق التقديم المطلوبة.

وحددت الوزارة شروط التقدم لاختبار القبول بالمدرسة، الذي سيعقد يومي 26 و27 يوليو 2020، بأن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي دور أول 2020 بمجموع لا يقل عن (262 درجه) لجميع محافظات جمهورية مصر العربية، مصري الجنسية، وألا تزيد السن في 1-10-2020 علي 18 سنة، وألا تقل درجات (الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم) عن 95%، وبالنسبة للطلبة المتقدمين من محافظة مطروح شرط حصول الطالب على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) من محافظة مطروح.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الامتحان يعقد إلكترونيًا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان وتعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ويعقد الاختبار من دور واحد فقط، ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بالمدرسة مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي ومهما كان العذر فى التغيب عن الاختبار الإلكتروني، ويحق للطالب الذى لم يتم قبوله في الاختبار التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج على أن يقدم التظلم إلى مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة ويختص قطاع التعليم الفني بفحص التظلمات التي تتعلق بمراجعة استمارات الطلاب واستيفاء شروط التقدم، ويتم قبول الطلاب بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية طبقًا للأعداد المقرر قبولهم سنويًا.

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