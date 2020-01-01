أسهم أوروبا ترتفع بعد توقعات مطمئنة من «ساب»

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بعدما ألمحت شركة ساب للبرمجيات إلى تعافي أنشطتها من الضرر الناجم عن جائحة كورونا فيما عزز تفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد الصيني البورصة الألمانية لتحقق أداء أفضل من سائر السوق.وارتفع المؤشر ستوكس للأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا 0.3 % في المعاملات المبكرة.وقفز سهم ساب 6.5% بعدما أكدت المجموعة الألمانية توقعاتها للعام بأكمله، وقالت إن نشاط الأعمال تحسن تدريجيا في الربع الثاني من العام من تأثيرات إجراءات العزل العام العالمية.وزاد سهم باندورا الدنماركية 1.2% بعدما رفعت توقعاتها لأرباح الربع الثاني، وقالت إن المستهلكين عادوا للتسوق أسرع من المتوقع.وصعدت أسهم شركات التعدين والسلع الفاخرة والسيارات المنكشفة على الصين مدعومة بصعود أسهم بورصة شنغهاي لليوم الثامن على التوالي بفضل آمال حيال انتعاش أسرع في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.وفاق أداء الأسهم المدرجة في فرانكفورت بقية الأسهم الأوروبية حيث قفزت 0.9% بعدما كشفت بيانات أن الصادرات الألمانية تعافت في مايو بدعم من رفع إجراءات العزل العام.