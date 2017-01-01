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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محافظ سوهاج يتابع تصنيع كمامات مركز تدريب القوى العاملة بطهطا

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:00 ص
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
دعاء جابر
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زار اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مركز التدريب المهني بطهطا، وتفقد ورش المركز، كما تابع طبيعة تنفيذ إنتاج وتصنيع كمامات قماشية للأصحاء مطابقة لمواصفات وزارة الصحة؛ تنفيذا لبروتوكول التعاون بين القوى العاملة بسوهاج وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

واستمع محافظ سوهاج، إلى شرح من هشام أبوزيد، مدير المديرية عن أقسام المركز، حيث أشار إلى أن المركز يضم 9 ورش تدريب مختلفة، وهي "قسم السيارات، وقسم النجارة، وورشة الخراطة، وورشة الحدادة واللحام، وورشة السباكة الصحية، وورشة الخياطة والمكواة التابعة للخياطة، والأجهزة المنزلية، والكهرباء، والمشغولات اليدوية".

وتابع مدير المديرية، أن المركز تم إنشاؤه عام 1987، وتم تطويره عام 2018 بتكلفة قدرها مليونا جنيه، مؤكدًا أنه طبقا لتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بربط التدريب بالتشغيل وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال؛ تقوم المديرية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج بحضور الدورات التدريبية لتشجيع المتدربين على المشروعات الصغيرة وتمويلهم، وربط الدورات التدريبية بالمهن التي يحتاجها سوق العمل.

وفي ختام الزيارة أشاد المحافظ بمنتجات الدورات التدريبية في الخياطة والمشغولات اليدوية وتجارة الأثاث، فضلا عن التجهيزات الفنية للمركز وجاهزية الورش المتعددة مؤكدًا حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لتلك المراكز للقيام بدورها المهم في تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة وخلق رؤية مستقبلية في ظل توجه الدولة نحو الإنتاج والتصنيع.

رافق المحافظ خلال الزيارة، اللواء مهندس محمد بدري دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعلي الرفاعي رئيس مدينة طهطا.
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي

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