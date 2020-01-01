«تمريض حلوان» تشارك فى المبادرة القومية لتأهيل الشباب لسوق العمل

تشارك كلية التمريض بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية فى المبادرة القومية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل "أون لاين" وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة الرئيسية.تهدف المبادرة لإعداد كوادر وكفاءات مهنية تستطيع تقديم قيمة مضافة للمجتمع، وتدريب الشباب على البرامج المهنية الأساسية المطلوبة لتأهيلهم لسوق العمل من خلال مجموعة من البرامج التدريبية وهى " التخطيط الاستراتيجي - إدارة الأزمات - إعداد القادة - مهارات التفاوض - الأساليب الحديثة في الإدارة - إدارة الوقت - كيفية إجتياز المقابلة الشخصية - فضلا عن مبادئ المحادثة باللغة الانجليزية ".ويحصل المتدرب فى نهاية التدريب على شهادة باعتماد مكتبة مصر العامة الرئيسية وكلية التمريض بجامعة حلوان.