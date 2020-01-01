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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

0.1 % تراجعا فى معدل التضخم الشهرى خلال يونيو

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:07 ص
تراجعا فى معدل التضخم
تراجعا فى معدل التضخم
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.1%، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (107.5) نقطة لشهر يونيو 2020، فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 6.0% لشهر يونيو 2020 مقابل 8.9% لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الإحصاء أسباب هذا الانخفاض الى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6%، مجموعة الخضروات بنسبة 5.5% مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.6%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.3%، بالرغم من ارتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة 18.8%، مجموعة الدخان بنسبة 4.2%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.8%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.9%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.0%.

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