0.1 % تراجعا فى معدل التضخم الشهرى خلال يونيو

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.1%، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (107.5) نقطة لشهر يونيو 2020، فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 6.0% لشهر يونيو 2020 مقابل 8.9% لنفس الشهر من العام السابق.وأرجع الإحصاء أسباب هذا الانخفاض الى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6%، مجموعة الخضروات بنسبة 5.5% مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.6%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.3%، بالرغم من ارتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة 18.8%، مجموعة الدخان بنسبة 4.2%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.8%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.9%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.0%.