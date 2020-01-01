الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة
الخميس 09/يوليه/2020 - 07:59 ص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري.
وتشهد السواحل الشمالية والصعيد طقسًا معتدلًا نهارًا، والرياح معتدلة، ولطيفة ليلًا.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه متر ونصف المتر إلى مترين الرياح السطحية شمالية غربية، جنوبية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 33 25
الإسكندرية 28 23
وادى النطرون 31 24
طنطا 32 24
شبين الكوم 33 24
دمنهور 32 23
بلطيم 30 24
مطروح 29 22
السلوم 30 21
سيوة 35 23
بورسعيد 29 23
دمياط 29 24
الزقازيق 32 24
المنصورة 32 24
الإسماعيلية 35 22
السويس 34 24
العريش 34 22
رفح 31 21
رأس سدر 37 25
نخل 34 16
نويبع 37 27
طابا 35 24
كاترين 29 16
الطور 37 26
شرم الشيخ 36 27
الغردقة 35 26
مرسى علم 37 28
الفيوم 36 25
بنى سويف 36 25
المنيا 37 24
أسيوط 37 25
سوهاج 40 26
قنا 40 26
الأقصر 41 28
أسوان 42 29
أدفو 42 29
أبوسمبل 42 28
الوادى الجديد 43 26
شلاتين 37 28
أبورماد 37 27
حلايب 36 29
رأس حدربة 34 28
وتشهد السواحل الشمالية والصعيد طقسًا معتدلًا نهارًا، والرياح معتدلة، ولطيفة ليلًا.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه متر ونصف المتر إلى مترين الرياح السطحية شمالية غربية، جنوبية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 33 25
الإسكندرية 28 23
وادى النطرون 31 24
طنطا 32 24
شبين الكوم 33 24
دمنهور 32 23
بلطيم 30 24
مطروح 29 22
السلوم 30 21
سيوة 35 23
بورسعيد 29 23
دمياط 29 24
الزقازيق 32 24
المنصورة 32 24
الإسماعيلية 35 22
السويس 34 24
العريش 34 22
رفح 31 21
رأس سدر 37 25
نخل 34 16
نويبع 37 27
طابا 35 24
كاترين 29 16
الطور 37 26
شرم الشيخ 36 27
الغردقة 35 26
مرسى علم 37 28
الفيوم 36 25
بنى سويف 36 25
المنيا 37 24
أسيوط 37 25
سوهاج 40 26
قنا 40 26
الأقصر 41 28
أسوان 42 29
أدفو 42 29
أبوسمبل 42 28
الوادى الجديد 43 26
شلاتين 37 28
أبورماد 37 27
حلايب 36 29
رأس حدربة 34 28