الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري.وتشهد السواحل الشمالية والصعيد طقسًا معتدلًا نهارًا، والرياح معتدلة، ولطيفة ليلًا.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه متر ونصف المتر إلى مترين الرياح السطحية شمالية غربية، جنوبية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 33 25الإسكندرية 28 23وادى النطرون 31 24طنطا 32 24شبين الكوم 33 24دمنهور 32 23بلطيم 30 24مطروح 29 22السلوم 30 21سيوة 35 23بورسعيد 29 23دمياط 29 24الزقازيق 32 24المنصورة 32 24الإسماعيلية 35 22السويس 34 24العريش 34 22رفح 31 21رأس سدر 37 25نخل 34 16نويبع 37 27طابا 35 24كاترين 29 16الطور 37 26شرم الشيخ 36 27الغردقة 35 26مرسى علم 37 28الفيوم 36 25بنى سويف 36 25المنيا 37 24أسيوط 37 25سوهاج 40 26قنا 40 26الأقصر 41 28أسوان 42 29أدفو 42 29أبوسمبل 42 28الوادى الجديد 43 26شلاتين 37 28أبورماد 37 27حلايب 36 29رأس حدربة 34 28